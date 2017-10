(str) - Am Sonntagnachmittag hat ein Mann in einer Wohnung in der Rue de Luxembourg in Rollingen mehrere Schüsse aus einer Luftpistole abgegeben und Morddrohungen ausgestoßen.



Niemand wurde verletzt. Bevor die Polizei eintraf, war der betrunkene Täter mit seinem Wagen geflüchtet. Nach einer kurzen Fahndung konnte er in einer Gaststätte festgenommen werden. Bei einer Hausdurchsuchung in seiner Wohnung konnte die Waffe sichergestellt werden.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und am Montag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.