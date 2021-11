Der Mann bedrohte eine Verkäuferin mit einem Messer und flüchtete mit dem Kasseninhalt.

Überfall in Howald

Täter bedroht Verkäuferin mit Messer

Maximilian RICHARD Der Mann bedrohte eine Verkäuferin mit einem Messer und flüchtete mit dem Kasseninhalt.

Kurz nach 12.30 Uhr hat am Freitag ein unbekannter Täter ein Lebensmittelgeschäft in der Avenue Grand-Duc Jean in Howald überfallen. Er bedrohte eine Verkäuferin mit einem Messer und entkam mit dem Kasseninhalt in unbekannte Richtung. In einer ersten Phase hatte die Polizei gemeldet, dass der Überfall auf der hauptstädtischen Place d'Argent stattfand. Dabei handelte es sich jedoch um einen Irrtum.

Bei dem Täter soll es sich laut der Polizei um einen jungen Mann handeln. Er hat ein blasses Gesicht, das er bei der Tat allerdings mit einem schwarzen Schal vermummt hatte. Er trug schwarze Kleidung und schwarz/rote Handschuhe. Der Mann soll Französisch mit luxemburgischem Akzent gesprochen haben.



Es ist der zweite Raubüberfall hierzulande binnen zwei Tagen. Am Donnerstagnachmittag hatte ein bewaffneter Täter einen Buchladen in Esch/Alzette überfallen. Er hatte eine Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und war anschließend mit seiner Beute geflüchtet.

