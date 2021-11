Der Täter entkam mit dem Kasseninhalt. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Mann.

Bewaffneter Überfall

Täter bedroht Buchladenangestellte mit Schusswaffe

Maximilian RICHARD Der Täter entkam mit dem Kasseninhalt. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Mann.

Kurz nach 16 Uhr hat am Donnerstag ein vermummter Täter einen Buchladen auf dem Boulevard Prince Henri in Esch/Alzette überfallen. Er bedrohte eine Angestellte mit einer Handfeuerwaffe und flüchtete mit dem Kasseninhalt in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndet derzeit nach dem Täter. Er trug ersten Erkenntnissen zufolge eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze Winterjacke sowie eine graue Jogginghose mit schwarzer Schrift auf einem Hosenbein. Ebenfalls hatte er einen schwarzen Rucksack bei sich.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Verdächtige Beobachtungen oder Hinweise sollen dem Polizeinotruf 113 gemeldet werden.

Weitere Nachrichten aus dem Lokalressort



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.