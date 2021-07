Der Mann erwarb legal in Luxemburg Zigaretten, um diese gewinnbringend im Ausland zu veräußern. Der Steuerschaden liegt in Millionenhöhe.

Tabakschmuggel im großen Stil

84-Jähriger exportiert 40 Tonnen Tabak illegal aus Luxemburg

Der Mann erwarb legal in Luxemburg Zigaretten, um diese gewinnbringend im Ausland zu veräußern. Der Steuerschaden liegt in Millionenhöhe.

Im September 2020 gerät der Mann in das Visier der Strafermittlungsbehörden. Bei einer Fahrzeugkontrolle in Frankreich stellen Polizisten 800 Kilogramm Feinschnitt-Rauchtabak bei dem deutschen Staatsbürger sicher. Den Tabak hatte er legal in Luxemburg erworben. Ohne die anfallende Steuer zu zahlen, wollte der heute 84-jährige Mann den Tabak nach Deutschland bringen.

Wie das Zollfahndungsamt Stuttgart mitteilt, gilt der Mann mittlerweile als Hauptverdächtiger bei Ermittlungen wegen bandenmäßigen Steuerhinterziehung. Im großen Stil soll er immer wieder in Luxemburg legal Tabakprodukte erworben haben und diese dann in Länder exportiert haben, in denen ein höherer Steuersatz auf Tabak gilt als im Großherzogtum. Von Anfang 2017 bis Ende 2020 sollen der Mann und seine Komplizen so insgesamt 40 Tonnen Feinschnitt-Tabak illegal aus Luxemburg über Deutschland nach Großbritannien und Irland transportiert zu haben, um die Produkte dort zu veräußern.

(C.) In der EU gibt es keine einheitliche Tabaksteuer. Zwar wurden seit 2011 Mindeststeuersätze für die Besteuerung von Tabak festgelegt, was jedoch nicht verhindert, dass es große Unterschiede bei den Tabaksteuern zwischen den einzelnen EU-Staaten gibt. Dies macht den illegalen Handel mit Tabak aus einem Land mit niedrigem Steuersatz besonders lukrativ, wenn dieser nämlich in ein anderes Land mit hohem Steuersatz verbracht wird, ohne dort die fällig werdende Tabaksteuer zu entrichten. Durch die dabei gesetzeswidrig erlangte Einsparung von Tabaksteuer kann in der Folge ein wesentlich erhöhter Weiterveräußerungsgewinn erlangt werden.

Allein bei der Einfuhr nach Deutschland soll bei dem geltenden Steuersatz von 70 Euro pro Kilo, ein Steuerschaden von 2,8 Millionen Euro entstanden sein. In Großbritannien und Irland gilt der Schaden als noch größer.

Der Tabak soll mit falscher Warenbezeichnung und versteckt hinter anderer Gütern geschmuggelt worden sein. Bei der Durchsuchung der Wohnräume des 84-Jährigen und einer ebenfalls verdächtigten 59-jährigen Bekannten des Mannes wurden unter anderem insgesamt 16 000 Euro Bargeld sichergestellt. Das Geld war per Post in verschweißten Maschinenteilen versandt worden. Mutmaßlich erfolgte auf diese Weise der internationale Zahlungsverkehr zwischen den verschiedenen Tatbeteiligten. Die Ermittlungen dauern weiter an.

