56-Jähriger bedroht eine Angestellte in Trier mit den Worten: Er könne sie auch erschießen. Die Polizei ermittelt.

Supermarkt in Trier-Schweich

Mordrohung gegen Kassiererin wegen Streit um Corona-Maske

(jwi) - Am Mittwoch gegen 11 Uhr bedrohte ein Mann eine Angestellte eines Supermarktes in Schweich. Denn nachdem die Kassiererin den Mann auf das korrekte Tragen der Mund-Nasen-Maske hingewiesen und den Kassiervorgang abgeschlossen hatte, äußere dieser, er könne sie auch erschießen und verließ anschließend den Markt. Das schreibt die Polizei Trier am Donnerstagabend.

Die Polizei fahndete mit Hochdruck nach dem bis dato Unbekannten und konnte als Tatverdächtigen einen 56-Jährigen aus einem Trierer Stadtteil identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier erließ das Amtsgericht Trier einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des Beschuldigten. Diese wurden heute durchsucht. Die Ermittlungen dauern an.

"Wir gehen mit aller Entschiedenheit gegen solche Bedrohungen und Ankündigungen von Nachahmungstaten des schrecklichen Tötungsdeliktes in Idar-Oberstein vor. Solche Straftaten verunsichern die Bevölkerung und sind nicht zu tolerieren", so der Trierer Polizeipräsident Friedel Durben.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und Kriminaldirektion Trier zum Tötungsdelikt in Idar-Oberstein dauern weiter an. Die Polizeipräsenz in Idar-Oberstein ist und bleibt derweil in den kommenden Tagen erhöht.

