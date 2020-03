Supermärkte rüsten sich gegen Covid-19

Am Anfang waren es nur Linien auf dem Boden. Doch nun treffen immer mehr Supermärkte Vorkehrungen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Ein Bild, das man in Luxemburg so bislang nicht kannte: Die Polizei muss den Verkehr vor den Supermärkten regeln. Regale werden leer gekauft. Vor den Kassen bilden sich lange Schlangen. In der Bevölkerung regt sich die Angst vor der Corona-Pandemie und die ersten Kunden, die in den Warteschlangen stehen, beschleicht das ungute Gefühl, ob es sicher ist, dicht an dicht sich in einem Supermarkt zu drängen.

Doch nicht nur diese ...