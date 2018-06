Eine beschädigte Piste, ein Streik der französischen Fluglotsen und ein Flugzeug das vom Blitz getroffen wurde: Am Flughafen Findel lief am Wochenende nichts mehr wie geplant.

Supergau am Findel: Wenn alles schief geht

Steve REMESCH

Eine beschädigte Piste, ein Streik der französischen Fluglotsen und ein Flugzeug das vom Blitz getroffen wurde: Am Flughafen Findel lief am Wochenende nichts mehr wie geplant. Wie Luxair Group am Montagnachmittag mitteilt waren insgesamt 8.300 Passagierer ihrer Anbieter Luxair und Luxair Tours betroffen.



Am frühen Samstagnachmittag musste der Flughafen, wegen eines Schadens auf der Landebahn gesperrt werden. 47 Luxair-Flüge gerieten dabei in Verzug. Von den gesammelten 80 Stunden Verspätung waren insgesamt 4.100 Passagiere betroffen.



Auch am Sonntag hatten diese Umstände Folgen auf die Flüge am Findel. Die Lage wurde dann aber noch durch einen Streik der französischen Fluglotsen verschärft. Darüber hinaus war noch ein Luxair-Flugzeug im Flug vom Blitz getroffen worden und musste anschließend einer für diesen Fall vorgesehenen Routinekontrolle unterzogen werden.



So kam es dann, dass am Sonntag 45 Luxair-Flüge insgesamt 53 Stunden Verspätungen verzeichneten. Zwei Flüge mussten annuliert werden. 4.200 Passagiere waren hiervon betroffen.