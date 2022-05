Die Preise an den Zapfsäulen bleiben in Bewegung. Während Dieselfahrer sparen, müssen Besitzer eines Benziners tiefer in die Tasche greifen.

Preisänderung am Samstag

Super wird teurer, Dieselpreis sinkt

Die Preise an den Zapfsäulen bleiben in Bewegung. Während Dieselfahrer sparen, müssen Besitzer eines Benziners tiefer in die Tasche greifen.

(dme) - Fahrer eines Benziners müssen ab Samstag an den Zapfsäulen des Landes tiefer in die Taschen greifen. Der Liter-Preis für Super 95 steigt um 4,5 Cent auf 1,790 Euro, Super 98 wird 4,3 Cent teurer (1,882 Euro).

So hoch wird die Energie-Rechnung Eine Studie untersucht, wie wirkungsvoll die Entlastungsmaßnahmen der Luxemburger Regierung sind.

Dieselfahrer können hingegen etwas aufatmen. Der Liter kostet ab Samstag 1,818 Euro und wird damit einen Cent günstiger.

Der Preis für Heizöl 50-ppm sackt am Wochenende kaum merklich um 0,8 Cent auf 1,305 Euro pro Liter ab.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.