Neue Energiepreise

Super Plus und Heizöl werden wieder günstiger

Der Abwärtstrend bei den Treibstoffpreisen hält auch am Samstag weiterhin an. Super Plus vergünstigt sich um über fünf Cent pro Liter.

(lm) - Nachdem das 95er-Benzin in dieser Woche zweimal günstiger wird, folgen nun Super Plus und das 50ppm-Heizöl dem Trend. Auch sie werden am Samstag zum zweiten Mal in dieser Woche etwas preiswerter.

Der Literpreis für 98er-Benzin sinkt ab Mitternacht um 5,6 Cent auf 1,764 Euro.

Das 50ppm-Heizöl wird am Samstag ebenfalls um 4 Cent je Liter günstiger und wird demnach für 0,888 Euro frei Haus geliefert.



Die anderen Preise bleiben unverändert:

95er-Benzin: 1,569 Euro/Liter

Diesel: 1,455 Euro/Liter

10ppm-Heizöl: 0,918 Euro/Liter





