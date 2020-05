In Luxemburg steigt der Preis für Benzin mit 95 Oktan. Ab Dienstag verteuert sich die 50-Liter-Tankfüllung um 1,8 Euro.

Super-Benzin kostet ab Dienstag wieder etwas mehr

Ab Dienstag müssen Besitzer von Autos mit Benzinantrieb wieder etwas mehr an der Tankstelle bezahlen. Der Maximalpreis für einen Liter Eurosuper mit 95 Oktan steigt in der Nacht auf Dienstag in Luxemburg auf 0,927 Euro. Das sind 3,6 Cent mehr als noch am Vortag. Die 50-Liter-Tankfüllung verteuert sich somit um 1,8 Euro.

Die Preise für Diesel (0,835 Euro) und Benzin mit 98 Oktan (0,989 Euro) bleiben vorerst unverändert. Infolge der Corona-Krise haben sich Kraftstoffe weltweit zuletzt massiv verbilligt.





