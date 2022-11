Erst am Dienstag zogen die Spritpreise im Land an, jetzt geht es wieder in die umgekehrte Richtung. Auch Heizöl wird wieder billiger.

Auch Heizöl billiger

Super 95 und Diesel sacken wieder deutlich ab

Erst am Dienstag zogen die Spritpreise im Land an, jetzt geht es wieder in die umgekehrte Richtung. Auch Heizöl wird wieder billiger.

(dme) - Erst am Dienstag kletterten die Preise für Super 95 und Diesel einen deutlichen Satz nach oben. Am Donnerstag geht es nun schon wieder in die entgegengesetzte Richtung.

Konkret ist der Liter Super 95 dann für 1,723 Euro zu haben, also 7,5 Cent günstiger. Der Dieselpreis fällt um 6,3 Cent auf 1,825 Euro pro Liter. Der Preis für Super 98 bleibt unverändert auf 1,972 Euro. Die Sorte war erst am Mittwoch 3,9 Cent günstiger geworden.

Auch beim schwefelarmen 10ppm-Heizöl sowie bei der 50ppm-Variante sinken die Preise. Konkret wird die 10ppm-Variante 6,3 Cent billiger und kostet damit 1,260 Euro pro Liter, während die 50ppm-Sorte um 6,8 Cent auf 1,257 Euro pro Liter absackt.





