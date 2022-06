Militärparade, Kino und Konzerte: In der Hauptstadt wird mit dem Programm „Summer an der Stad“ viel geboten - nicht nur am Nationalfeiertag.

Lokales 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Von Militärparade bis Musikfestival

Mehr als 50 Events beleben im Sommer die Hauptstadt

Jeff WILTZIUS Militärparade, Kino und Konzerte: In der Hauptstadt wird mit dem Programm „Summer an der Stad“ viel geboten - nicht nur am Nationalfeiertag.