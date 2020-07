Suizid: Wenn das Leben vor dem Abgrund steht

Jeder Erwachsene, oder zumindest fast jeder, kennt eine Person, die sich das Leben genommen hat. Auch während der Corona-Zeit lässt das Suizidrisiko hierzulande nicht nach.

Suizid ist nach wie vor ein Tabuthema, das gleichzeitig die Menschen sehr bewegt. So wurde in den vergangenen Wochen – vor allem in den sozialen Netzwerken – explizit über Suizidfälle oder -versuche gesprochen. Zahlreiche Nutzer ließen dort ihrer Wut und Trauer freien Lauf. Viele sahen in den rezenten Vorfällen eine Verbindung zur Pandemie. Experten können das derzeit nicht bestätigen.

Statistisch gesehen, sterben in Luxemburg jährlich etwa zweimal mehr Menschen durch Suizid als im Straßenverkehr ...