Die ProSud-Gemeinden wehren sich in einem Schreiben an den Minister für innere Sicherheit gegen die Praxis, abgeschleppte Autos im öffentlichen Raum zu parken.

Südgemeinden haben „Krallen“ satt

Luc EWEN Die ProSud-Gemeinden wehren sich in einem Schreiben an den Minister für innere Sicherheit gegen die Praxis, abgeschleppte Autos im öffentlichen Raum zu parken.

Sie zieren nach wie vor viele Parkplätze mit ihren leuchtenden gelben Wegfahrsperren, auch „Krallen“ genannt. Die Rede ist von abgeschleppten Autos, die von der Polizei aus Sicherheitsgründen seit Monaten nicht mehr im Verwahrhof in der maroden Gebläshalle in Belval abgestellt werden.

Esch: Aus für gemeinsame Polizei- und CGDIS-Kaserne Minister François Bausch kündigt den Bau eines regionalen Polizeikommissariats in Raemerich an. Nur die CGDIS-Kaserne wird am Boulevard Meyer entstehen.

In der Escher Ratssitzung am Freitag erklärte Bürgermeister Georges Mischo (CSV), dass es den ProSud-Gemeinden nun reicht. Immer häufiger beschweren sich Anrainer über die beschlagnahmten Fahrzeuge, so etwa im Terres-Rouges-Viertel in Esch.

Daher wurde eine Resolution der ProSud-Gemeinden an das Ministerium für innere Sicherheit gerichtet, mit der Aufforderung schnell eine nationale Fourrière zu schaffen. Geplant ist diese in Raemerich, unweit des neuen Polizeikommissariats.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.