Sudwand verzichtet auf vier Windräder

Die Firma Sudwand will nur noch fünf von neun im Süden geplanten Anlagen errichten. Auf vier verzichtet sie nach Umweltstudien freiwillig.

Steht man im Süden auf einer Anhöhe und sieht man Windräder in der Ferne drehen, dann weiß man: Dort beginnt das Ausland. In Zukunft könnte sich dies ändern. Fünf Windräder sollen bis 2021 auch in der Südregion Strom produzieren. Doch der Reihe nach.

Vor anderthalb Jahren haben die Gesellschaften Sudgaz (60 Prozent) und Soler (40 Prozent) in der gemeinsamen Firma Sudwand Pläne für einen Windpark im Süden des Landes vorgestellt.

Wobei das Wort Windpark es nicht ganz trifft ...