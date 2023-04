In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um eine Mütze voll Geld und Karotten.

Subtiles Betteln

Subtiles Betteln

Charlot KUHN Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen" erzählen „Wort"-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um eine Mütze voll Geld und Karotten.

Neulich wurde ich auf dem Wochenmarkt Zeuge eines Gespräches beim Gemüsestand über die außergewöhnliche Preisentwicklung für Energie und Lebensmittel, wobei eine junge Dame betonte, dass sie sich mit ihrem knappen Budget als alleinerziehende Mutter nicht mal mehr ein Bündel frischer Karotten für ihre beiden Kleinkinder leisten könne. Dies hörte eine ältere Kundin, die daraufhin ein Bündel kaufte und dieser der Dame unter anerkennendem Kopfnicken der Anwesenden überreichte.



Erstaunt aber war ich, als die Dame mit ihren Möhren etwas später auf einer Terrasse in der „Groussgaass“ an einem Nebentische Platz nahm. Kaum hatte die Serviererin Kaffee und Kuchen gebracht, fing eine aufgeregte Suche an, wobei die Dame lautstark rief: „Mein Geld ist weg“.

Ich war überrascht, wie leicht Mitmenschen auf keckes Auftreten und geschicktes Manipulieren hereinfallen.

Dabei habe sie eben das Bündel Karotten gekauft und jetzt sei ihr Geld nicht mehr da. Die beiden Herren am Nachbartisch erkundigten sich besorgt, ob sie vielleicht den Geldbeutel verloren habe. Sie verneinte und meinte, sie stecke das Geld in die Tasche, da das Portemonnaie schnell geklaut werde, was die Gäste auf der Terrasse grinsend zur Kenntnis nahmen. Die beiden Herren übernahmen die Rechnung.

Im lockeren Small Talk erzählte die Dame ihre Geschichte von der alleinerziehenden Mutter und erwähnte plötzlich so nebenbei, dass sie noch zum Metzger müsse, um Würstchen für die Kleinen … „Oh mei“, rief sie dann. Die Anwesenden verstanden sofort. Unerwartet ergriff ein Jugendlicher am Nachbartisch seine Kappe und bat die Gäste um eine Spende, „um Würstchen für die Kleinen zu besorgen“.

Lachend legten die meisten ein paar Münzen in die Kappe, wahrscheinlich kam eine höhere Summe zusammen, als der arme Kerl auf den Knien hinter seinem Becher in der Straße an diesem Morgen erbettelt hatte. Ich war überrascht, wie leicht Mitmenschen auf keckes Auftreten und geschicktes Manipulieren hereinfallen. Die Dame hatte ihr Ziel erreicht, eigentlich ganz ohne zu betteln. Von Mitleid erregen steht meines Wissens nichts im offiziellen Text des Bettel-Verbotes.

