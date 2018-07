Sturzflut im Ernztal: Die Spuren des Wassers

Ein heftiges Unwetter lässt vor zwei Jahren die Weiße Ernz zu einer Sturzflut anschwellen. Am Ende offenbart sich im Ernztal ein Bild der Zerstörung. Die Schäden sind heute fast vollständig behoben, dennoch bleiben unsichtbare Spuren ...

Die Weiße Ernz plätschert gemächlich durch Ermsdorf. Nur ein kleines Schild an der Kirche erinnert an die Katastrophe, die die Einwohner hier vor zwei Jahren heimsuchte. Nachdem am Abend des 22. Juli 2016 ein starker Platzregen über dem Osten des Landes niedergegangen war, kletterte der kleine Fluss innerhalb kürzester Zeit meterhoch aus seinem Bett ...

Autos werden mitgerissen, Brücken zerstört, Menschen verlieren ihr Hab und Gut ...