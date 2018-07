Sturzflut 1958: Ein grausiges Schauspiel

Heftige Regenfälle haben vor einem Monat im Müllerthal für enorme Schäden gesorgt. Es war kein Einzelfall. Ein Rückblick auf die Sturzflut an der Untersauer vom 1. Juli 1958.

Autos stecken bis fast zu den Fenstern im Schlamm fest, Felsen stürzen ein, rollen zu Tal auf Straßen und Eisenbahngleise, stellenweise kommt es gar zu einem zwei bis drei Meter breiten Erdspalt. Die Rede ist nicht von den Folgen der Sturzfluten von vergangenem Monat im Müllerthal und in Greiweldingen, sondern von jener an der Untersauer vom 1. Juli 1958 – also vor exakt 60 Jahren.

„Die ungeheuerlichen Regengüsse, die stundenlang vom Himmel fielen, verwandelten jedes noch so kleine Rinnsal in einen wahren Sturzbach, der Boden, Felsen, Bäume mit sich riss“, beschreibt das „Luxemburger Wort“ in seinen Ausgaben vom 2 ...