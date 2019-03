Sturmwarnung für Luxemburg

Der Wetterdienst Meteolux warnt vor starken Sturmböen am Montag.

Alarmstufe Orange: Der Wetterdienst MeteoLux warnt vor starkem Sturm aus Süd-West im ganzen Land.



Am Montag soll es vor allem zwischen 9 Uhr und 14 Uhr zu Windgeschwindigkeiten von 90 bis 100 Stundenkilometern kommen. Schauer und Gewitter können ebenfalls dazu kommen.



Hierzulande ist keine Karnevalsveranstaltung von einer möglichen, wetterbedingten Absage betroffen.

Rosenmontagsumzug in Köln mit Einschränkungen



Für alle Luxemburger, die am Montag Karneval in Köln feiern wollten, gibt es eine vorsichtige Entwarnung. Wegen des Sturms wurde überlegt, die Rosenmontagsumzüge abzusagen. In Köln wird der Zug ohne Pferde und ohne große Figuren stattfinden.



Das haben das Festkomitee und die Stadt am Sonntagmittag bekannt gegeben, berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Allerdings gelte der Beschluss unter dem Vorbehalt, dass sich die Witterungsbedingungen bis Montagvormittag nicht weiter verschlechtern.

Ähnlich ist die Situation in Mainz: Auch dort soll der Rosenmontagszug stattfinden - aber ohne Pferd. Das teilte der Mainzer Carneval-Verein laut dpa am Sonntag mit.