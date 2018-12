Der nationale Wetterdienst Meteolux hat ab Freitagnachmittag stürmisches Wetter mit böigem Wind angekündigt.

Sturmwarnung ab Freitagnachmittag

(mth) - Der nationale Wetterdienst Meteolux hat ab Freitagnachmittag stürmisches Wetter mit böigem Wind angekündigt. Es sei ab 14 Uhr mit Spitzengeschwindigkeiten zwischen 70 und 80 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Die Warnung gilt auch für Samstag.

Gleichzeitig bleiben die Temperaturen auf einem für die Jahreszeit hohen Niveau: für Freitagnachmittag sind Höchsttemperaturen von acht bis elf Grad gemeldet, am Samstag werden immerhin noch neun Grad erreicht. An beiden Tagen ist zudem mit leichten bis mittleren Niederschlägen zwischen einem und fünf Litern pro Quadratmeter zu rechnen. Am Sonntag dürften dann 12 Liter pro Quadratmeter fallen.

Während der kommenden Woche soll der Wind sich dann beruhigen und die Temperaturen leicht zurückgehen. Ab Mitte der Woche ist sogar mit Nachtfrost und Temperaturen von -2 Grad zu rechnen. Zudem soll es wieder trockener werden.