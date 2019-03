Das hatte man sich wohl anders vorgestellt: In Schifflingen mussten die Umzugswagen für die Kavalkade im Schuppen bleiben. An anderen Orten bereitete Sturmtief "Eberhard" dem Burgbrennen ein vorzeitiges Ende.

Sturmtief "Eberhard" als Spielverderber

Das hatte man sich wohl anders vorgestellt: In Schifflingen mussten die Umzugswagen für die Kavalkade im Schuppen bleiben. An anderen Orten bereitete Sturmtief "Eberhard" dem Burgbrennen ein vorzeitiges Ende.

(dho/str) - Windstöße von bis zu 100 km/h bereiteten so mancher Feier am Sonntag ein vorzeitiges Ende. Da das Risiko zu groß geworden war, sahen sich etwa die Veranstalter der Schifflinger Kavalkade am späten Vormittag ihre langersehnte Fasnachtsveranstaltung via Facebook abzusagen. Die Kavalkade soll aber schnellstmöglich nachgeholt werden.



In Strassen bot sich am Sonntagnachmittag ein Bild der Zerstörung. Fotos: Pierre Matgé

In Strassen bot sich am Sonntagnachmittag ein Bild der Zerstörung. Fotos: Pierre Matgé





Auch in Mamer bot sich am Nachmittag ein tristes Bild. Hier hatte man gegen Mittag entschieden, kein Risiko einzugehen und das Burgbrennen an diesem Tag abzusagen.

Auch in Mamer hat der stürmische Wind ein tristes Bild hinterlassen. Fotos: Pierre Matgé

Auch in Mamer hat der stürmische Wind ein tristes Bild hinterlassen. Fotos: Pierre Matgé

Auch andere Veranstalter haben ihr Burgbrennen am Sonntagabend abgesagt, so etwa jenes in Ettelbrück. Anderenorts wurde das Burgbrennen durch ein Lagerfeuer ersetzt. Und einige Veranstalter haben, nachdem die erforderlichen Vorkehrungen getroffen worden waren, entschieden ihre Burg trotzdem am Sonntagabend abzubrennen. Detaillierte Informationen und aktuelle Zeiten finden Sie auf Webseiten und Facebookseiten der jeweiligen Vereine.



Sturm über Luxemburg: Person von schwerem Ast getroffen Bei Imbringen ist am Sonntagnachmittag ein Waldspaziergänger von einem herabfallenden Ast getroffen und schwer verletzt worden. Insgesamt gab es bis 18 Uhr landesweit 581 Rettungseinsätze in direktem Zusammenhang mit Sturmtief "Eberhard".

Sicherheitshinweise des CGDIS:



Am Sonntagvormittag hatte der Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) angesichts der Wetterlage Sicherheitshinweise zum Burgbrennen veröffentlicht:



Die Organisatoren sollen auf die Stabilität der Konstruktion achten und darauf, dass keine Funken das Publikum gefährden können.



Außerdem soll kein Benzin oder ähnliche künstliche Feueranzünder verwendet werden, um das brennbare Material zu entzünden. Dies kann durch aufkommenden Wind besonders gefährlich sein.



Die Verankerungen von Zelten oder anderen umher stehenden Objekten sollen verstärkt und den Wetterkonditionen angepasst werden.



Der Sicherheitsabstand der Zuschauer zu der "Buerg" soll mindestens der dreifachen Höhe der Konstruktion entsprechen.



Es soll geprüft werden, dass ein sicherer Zugang zu dem Gelände möglich ist. Insbesondere, dass keine Gefahr von umfallenden Bäumen oder herabfallenden Ästen ausgeht.