Wetterprognose

Sturmböen von bis zu 100 km/h in Luxemburg erwartet

Heute um 11:01

In Luxemburg steht ab Mittwochabend die nächste stürmische Wetterlage an. Bis zum Wochenende wird das Land immer wieder von Sturmfeldern überquert. Diese bringen Spitzenböen um 80 bis 100 km/h. In den Hochlagen auch etwas darüber. Dazu ist es ungewöhnlich warm.