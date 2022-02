Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat erneut eine Sturmwarnung veröffentlicht. Der Sonntagabend dürfte turbulent werden.

Wetter in Luxemburg

Sturmböen mit mehr als 90 km/h am Sonntag erwartet

Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat erneut eine Sturmwarnung veröffentlicht. Der Sonntagabend dürfte turbulent werden.

(jt/dpa) - Eine Kaltfront mit stürmischen Böen und viel Regen zieht am Sonntag über Luxemburg hinweg. In der Nacht auf Montag könnten die stärksten Böen stellenweise mehr als 90 Kilometer pro Stunde erreichen, meldete der staatliche Wetterdienst Meteolux. Es gilt die Warnstufe „Gelb“.



Erst am Freitag war ein Sturm durch Luxemburg und andere europäische Länder gezogen. Im Raum Wiltz war der Sturm besonders schwer und erreichte mit 106 km/h den höchsten Wert des Tages, wie aus Daten der Website kachelmannwetter.com hervorgeht. 100 km/h waren es in Bettemburg, 93 km/h in Niederkerschen-Küntzig und Useldingen. Der CGDIS meldete insgesamt 49 unwetterbedingte Einsätze am Freitag. Es gab keine Verletzten.

In Deutschland hatte das Orkantief „Zeynep“ zum Start ins Wochenende für Sturmflut im Norden, Ausfälle im Bahnverkehr und Unfälle auf den Straßen gesorgt. Mindestens drei Menschen starben. Nach einer ersten Schätzung verursachte „Zeynep“ versicherte Schäden von über 900 Millionen Euro. Der Sturm sei der intensivste seit „Kyrill“ im Jahr 2007 gewesen, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) mit. Die versicherten Schäden des vorangegangenen Sturms „Ylenia“ hatte das Unternehmen auf 500 Millionen Euro geschätzt.

Auch am Sonntag und Montag könnte es im Nachbarland erneut stürmisch werden. Grund ist das Sturmtief „Antonia“. Zum Dienstag soll sich das Wetter endlich beruhigen.

