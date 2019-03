Sturm wirbelt Verkehr in Luxemburg durcheinander

Umgestürzte Bäume und drohender Graupelschauer: Ein Sturm stört den Autoverkehr in Teilen Luxemburgs. Die betroffenen Strecken im Überblick.

(jt/dpa) – Sturm und Regen beeinträchtigen den Straßenverkehr in Luxemburg am Montagmorgen. Wegen umgestürzter Bäume sind mehrere Straßen im Zentrum und Westen des Landes blockiert. Auf der N14 in der Nähe von Junglinster fiel ein Baum auf einen vorbeifahrenden Traktor. Der Fahrer der Landmaschine sowie ein weiterer Autofahrer wurden verletzt.

Der Automobilclub ACL meldete um kurz vor 8 ...