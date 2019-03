Bei Imbringen ist am Sonntagnachmittag ein Waldspaziergänger von einem herabfallenden Ast getroffen und schwer verletzt worden. Insgesamt gab es bis 18 Uhr landesweit 581 Rettungseinsätze in direktem Zusammenhang mit Sturmtief "Eberhard".

Sturm über Luxemburg: Person von schwerem Ast getroffen

Steve REMESCH Bei Imbringen ist am Sonntagnachmittag ein Waldspaziergänger von einem herabfallenden Ast getroffen und schwer verletzt worden. Insgesamt gab es bis 18 Uhr landesweit 581 Rettungseinsätze in direktem Zusammenhang mit Sturmtief "Eberhard".

Umgestürzte Bäume, Baustellenabsperrungen, Straßenschilder und sonstige umherfliegende Teile haben am Sonntag erheblichen Schaden in Luxemburg angerichtet. Zudem mussten Dutzende Straßen gesperrt werden. Der Sturm über dem Großherzogtum hat eine ganze Reihe von Verkehrsbehinderungen und blockierten Straßen zur Folge. Hervorzuheben sind etwa die Sperrung des hauptstädtischen Viaducs und der Nationalstraßen N5, N8, N11, N12 und N27a sowie auch Behinderungen auf den Autobahnen A1 und A3.



Insgesamt mussten die Rettungsdienste landesweit bis 18 Uhr zu 581 Einsätzen ausrücken. Zwischenfälle mit Verletzten blieben weitgehend aus. Allerdings wurde gegen 15.15 Uhr am Nachmittag ein Waldspaziergänger in der Nähe von Imbringen von einem herunterfallenden Ast getroffen und schwer verletzt. Das Opfer musste noch vor Ort notärztlich versorgt werden.



Bei der Leitstelle der Rettungsdienste, wo am Sonntag 25 Personen anstatt wie üblich nur sechs Dienst taten, waren bis 18 Uhr ganze 1528 Anrufe über die Notrufnummer 112 eingegangen.

Es wird zudem dazu aufgerufen, sich nicht in Wälder zu begeben und Gegenständen fernzubleiben, die herunterfallen könnten.



Landesweit waren insgesamt 98 Einsatzzentren an den Einsätzen rund um Sturmtief "Eberhard" beteiligt.



Stürmische Winde haben am Sonntagnachmittag die Baustellenabsperrung am Viaduc umgerissen.

Stürmische Winde haben am Sonntagnachmittag die Baustellenabsperrung am Viaduc umgerissen.

Auf den Autobahnen wurden Autofahrer über die CITA-Anzeigetafeln vor starken Windböen gewarnt.



Warnnung an Autofahrer.

Wie in Mamer waren an vielen Orten Baustellenzäune umgeblasen worden. Gesperrt: Die Strecke von Dippach nach Mamer. Zwischen Bartringen und Leudelingen-Gare blockierte ein Baum die Fahrbahn. Dixi-Toiletten fielen vielerorts dem Wind zum Opfer. Dabei blockierten auch sie, wie hier an der Route d'Esch in Gasperich die Fahrbahn.

Der staatliche Wetterdienst hatte frühzeitig vor stürmischen Winden gewarnt. So seien Windspitzen bis 100 km/h im Zeitraum zwischen 14 und 20 Uhr möglich. Am Abend sind noch Böen von bis zu 85 km/h möglich. Auch am Montag soll es windig bleiben. Meteolux rechnet am Nachmittag mit Spitzen um 70 km/h.



Im Netzwerk der Messstationen des Landwirtschaftsministeriums wurde zwischen 12 und 13 Uhr an der Station Waldbillig ein Höchstwert von 99 km/h festgestellt.



Auch in der Hauptstadt hatte "Eberhard" teilweise ein Trümmerfeld hinterlassen.

Auch in der Hauptstadt hatte "Eberhard" teilweise ein Trümmerfeld hinterlassen. Eine Birke war in Strassen vom Wind entwurzelt worden und auf ein Auto gestürzt.

Darüber hinaus störte Sturmtierf "Eberhard" auch zahlreiche Veranstaltungen zum tradtionellen Buergsonndeg. Die Leitstelle der Rettungsdienste hatte die Veranstalter im Vorfeld zu erhöhter Vorsicht ermahnt. Und auch die Kavalkade in Schifflingen war zu risikoreich geworden, sodass die Veranstalter sie absagten.





Stand der Dinge 16.45 Uhr:







Laut Polizei für längere Zeit gesperrt:

Pintsch - Bockholtz, CR324

Differdingen - Rodingen, Maus, CR176

Hussigny - Differdingen

Oberkorn - Beles

Hauptstädtischer Viaduc

Mamer Bësch - Dippach

Mamer - Kehlen, CR102



Derzeit blockiert:

Route d'Echternach - Auffahrt zur A7

Mompach - Wasserbillig, CR141

Rollingergrund - Stadtzentrum, N12

Hareler Poteau

Berburg - Wecker, CR135

Esch/Sauer - Riesenhaff

Echternach - Roudenhaff, CR378

Ell - Nagem

Eschweiler - Wiltz, CR325

Leudelingen: Rue de la Gare

Nospelt - Simmerschmelz, CR104

Schouweiler: Rue de Dahlem

Hassel-Alzingen

Erpeldingen/Sauer: Route de Michelau

Büderscheid - Goesdorf

Reckingen - Mersch, N8



Nur eine Spur befahrbar:

Canach - Lenningen, CR147, Höhe Scheierhaff

Boxer - Wintger

Diekirch - Friddhaff, N27a

Bartringen - Dippach, N5

Leudelingen: Rue de Luxembourg

Wolpert - Consdorf, N11

Fischbach - Fels, N14

Weiler-la-Tour,: CR162

Autobahn A1, Richtung Trier, Höhe Cargocenter

Autobahn A3, Richtung Luxemburg, Höhe Aire de Berchem







Bergungsarbeiten auf der N22 kurz vor Useldingen.

Bergungsarbeiten auf der N22 kurz vor Useldingen.





Bereits zuvor hatte die Feuerwehr aus Rosport ein Video von den Räumungsarbeiten auf der Strecke Girsterklaus - Hinkel veröffentlicht.