(rar/dpa) - Heftige Windböen mit bis zu 65 km/h sind am Donnerstag bis in den späten Nachmittag hinein zu erwarten, bevor sich die Situation gegen Abend beruhigen soll.

Dem Messnetzwerk Agrilux zufolge wurden die stärksten Böen gegen 11 Uhr am Vormittag gemessen. Spitzenreiter ist die Station in Eschdorf mit 102 km/h, gefolgt von Useldingen mit 97 km/h, Reuler mit 91 km/h und Waldbillig mit 88 km/h.

In der Hauptstadt und in Remich wurden gegen Mittag Höchstwerte von 72 km/h, in Oberkorn 75 km/h gemessen.







Mehrere Straßen sind nach Angaben des ACL gesperrt (Stand: 14.15 Uhr):

der CR152B ist zwischen Schengen und Contz-les-Bains (F) in beiden Richtungen wegen Überschwemmung gesperrt,



in beiden Richtungen wegen Überschwemmung gesperrt, zwischen Reimberg und Schandel ist die Straße (CR 116) durch umgefallene Bäume blockiert, ebenso die Strecke zwischen Kalborn und Tintesmühle (CR 339).

Der Navigationsdienst hat den Hochwassermeldedienst wegen steigender Pegel an der Mosel aktiviert.



Zwei Tote in den Niederlanden

Friederike hat in den Niederlanden zwei Menschenleben gekostet. In der Ortschaft Olst im Osten des Landes sei ein 62-jähriger Mann von einem abgebrochen Ast erschlagen worden, teilte die Polizei mit. In Enschede nahe der deutschen Grenze starb nach Polizeiangaben ein Autofahrer, nachdem ein Baum auf das Auto gefallen war.

Brüssel: Frau von Baum erschlagen

In Brüssel ist eine Autofahrerin von einem umfallenden Baum erschlagen worden. Sie war in ihrem Fahrzeug auf einer Straße durch einen Wald südöstlich der belgischen Hauptstadt unterwegs, wie die Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag meldete.

Wegen heftiger Winde wurde zudem der Betrieb im Hafen von Gent am Donnerstagmorgen eingestellt. Betroffen seien etwa zehn Schiffe. Die Zugbrücke von Zelzate am Kanal von Gent zur Küste blieb laut Belga ebenfalls geschlossen, so dass Hochseeschiffe nicht passieren konnten.

Der auf Deutschland zusteuernde Sturm „Friederike“ hatte Belgien, die Niederlande und Luxemburg am Donnerstagmorgen getroffen. Das belgische Königliche Meteorologische Institut meldete Windgeschwindigkeiten von bis zu 119 Kilometer pro Stunde.

Deutschland: Bahnverkehr behindert

Mit schweren Böen und heftigem Regen ist Sturmtief „Friederike“ in Teilen Deutschlands angekommen und sorgt für große Behinderungen im Bahnverkehr. In Nordrhein-Westfalen wurde der Nah- und Fernverkehr komplett eingestellt.

In anderen Teilen Deutschlands gab es ebenfalls Einschränkungen. Schneefall und Sturmtief „Friederike“ haben auch im Norden zu massiven Einschränkungen im Zugverkehr gesorgt. Die Strecke Hamburg-Berlin sei dicht, sagte ein Bahnsprecher am Mittag. Auch der Zugverkehr in Richtung Westen sei unterbrochen. Auch der Flugverkehr war stellenweise von dem Sturm betroffen. In einigen Bundesländern fiel der Schulunterricht aus. Im Westen Deutschlands wehte der Wind am Donnerstagvormittag besonders heftig - teils mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde.

Wegen des Sturms drosselte die Deutsche Bahn in Rheinland-Pfalz auf den anderen Strecken die Höchstgeschwindigkeit im Fernverkehr auf Tempo 140 und im Nahverkehr um 20 Prozent. Die Bahn riet allen Reisenden, sich online über den aktuellen Stand zu informieren.

Amsterdam: 260 Flüge annulliert

Wegen des heftigen Sturms ist in den Niederlanden der Flug- und Zugverkehr zeitweilig eingestellt worden. Vom Amsterdamer Flughafen Schiphol könnten nur vereinzelte Maschinen abfliegen, teilte der Flughafen am Donnerstag mit. Bereits am Vormittag waren 260 Flüge annulliert worden. Der Betrieb sollte am frühen Nachmittag wieder gestartet werden.

Auch die Bahn meldete Chaos. Durch den Wind würden Objekte und Bäume auf die Gleise und Züge geblasen, begründete die niederländische Bahn am Donnerstag die Einstellung des Verkehrs. Auch verschiedene Bahnhöfe waren vom Sturm beschädigt worden.