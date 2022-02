Mit bis zu 100 km/h fegten in der Nacht Luftmassen über das Land. Einzelne Straßen sind wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

CGDIS meldet mehrere Einsätze

Sturm sorgt für unruhige Nacht

Wettertechnisch gesehen hat Luxemburg eine unruhige Nacht hinter sich: Sturmböen von bis zu 100 km/h waren vorausgesagt worden, Météolux hatte eine „Alerte orange“ ausgegeben. Auch der CGDIS hatte zur Vorsicht gemahnt, und vor Spaziergängen im Wald und unnötigen Autofahrten gewarnt. Am Donnerstag ist die Warnung auf „gelb“ heruntergestuft worden.

Auch im Ausland war man in Alarmbereitschaft: Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hatte man vorsorglich sogar den Schulunterricht am Donnerstag abgesagt. Bislang halten sich die Schadensmeldungen aber in Grenzen.

Die Zentrale der Rettungsdienste meldet am Morgen 13 Einsätze wegen umgestürzter Bäume, in einem Fall musste man ausrücken, nachdem eine Baustellenabsperrung vom Wind weggeblasen worden war.

Folgende Strecken sind gesperrt:

CR311 zwischen Wolwelingen und Flatzbour

N27 zwischen Michelau und Bourscheid-Mühle



CR316 zwischen Nothum und Mecher

CR326 zwischen Munshausen und Drauffelt

CR 345 zwischen Bastendorf und Hoscheiderhof

Behinderungen oder teilweise gesperrt:

CR171 zwischen Schrassig und Sandweiler

CR305 zwischen Vichten und Useldingen

CR310 zwischen Holtz und Klein-Elcheroth

CR345 zwischen Karelshof und Ettelbrück

CR142 zwischen Ahn und Niederdonven

Im Laufe des Donnerstags soll sich das Wetter beruhigen, im Laufe des Morgens soll es trocken werden und sogar einige Aufhellungen sind möglich. Am Abend sollen erneut schwache Schauer niedergehen. Der Wind bläst nur noch mit bis zu 40 km/h, einzelne Spitzen mit bis zu 70 km/h sind weiter nicht auszuschließen.

Erneute „Alerte orange“ für Freitag

Am Donnerstagmorgen hat der staatliche Wetterdienst erneut eine „Alerte orange“ ausgegeben. Die Warnung gilt für den Freitagnachmittag ab 16 Uhr. Bis 20 Uhr könnten erneut Böen mit Geschwindigkeiten von 90 bis 110 Kilometern pro Stunde über das Land fegen. Im Klartext bedeutet dies, dass man vorsichtig fahren und nach Möglichkeit auf unnötige Fahrten verzichten sollte. Auf jeden Fall wird vor Aufenthalten in Wäldern abgeraten, innerorts sollte man auf umherfliegende Gegenstände achten.

