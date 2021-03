Météolux meldet für den Nachmittag Windböen mit bis zu 80 km/h Geschwindigkeit.

Stürmisches Wetter hält an

(TJ) - Auch am Samstag geht es in puncto Wetter ungemütlich und feucht zu. Météolux meldet für den Vormittag ausgedehnte Regenschauer mit Windböen von bis zu 65 km/h. Am Nachmittag soll der Regen nachlassen, dafür frischt der Wind abermals auf und es werden Spitzen von bis zu 80 km/h erreicht.

Regnerisches Wochenende in Aussicht Das Wetter bleibt zum Wochenende hin stürmisch und ungemütlich.

In der kommenden Nacht soll es neblig werden, einzelne Niederschläge können in Höhenlagen sogar Schneeflocken mit sich bringen. Am Sonntag dürfte es weniger windig werden, im Gegenzug sollen mit einer weiteren Störung erneute Regengüsse niedergehen.





