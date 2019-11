Studium um die Ecke: Trierer Studenten feiern 40 Jahre

Viele junge Luxemburger zieht es für ihre Studien nach Trier. Seit 1979 sorgt der Verein der Lëtzebuerger Studenten Tréier dafür, dass sie sich dort wohlfühlen.

Viele junge Luxemburger zieht es nach dem Abschlussjahr für ein Studium ins Ausland. Manche von ihnen gehen weiter weg, andere entscheiden sich für Studien in Nähe des Großherzogtums – etwa in Trier. Insgesamt 507 junge Menschen aus Luxemburg sind aktuell an der Universität Trier eingeschrieben, hinzu kommen 202 immatrikulierte Luxemburger an der Hochschule.

Die Standorte der Universität und der Hochschule trennen in Trier rund zehn Kilometer ...