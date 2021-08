Wer seine Studienzeit aufgrund der Pandemie verlängern musste, hat nun Anspruch auf insgesamt drei "Bonussemester".

Studienbeihilfe

Studierenden wird ein weiteres Semester gutgeschrieben

(SC) - Die Corona-Krise hat die Zukunftspläne vieler Menschen über den Haufen geworfen. Schüler mussten lange Zeit auf den Präsenzunterricht verzichten und auch an vielen Universitäten fand der Unterricht nur eingeschränkt oder virtuell statt. Die Folge: Viele Studenten und Studentinnen mussten ihre Studienzeit verlängern.

Um diesen einschnitten gerecht zu werden, wurde bereits im vergangenen Jahr ein zusätzliches Bourse-Semester für Studierende vereinbart, die ihre Studien durch die Corona-Krise verlängern mussten. Auch dieses Jahr wurde Mitte Juli eine entsprechende Änderung im Parlament angenommen. Demnach können auch Studierende, die ihr Studium zum akademischen Jahr 2020/2021 begonnen haben, von zusätzlichen finanziellen Beihilfen profitieren. Die neue Regelung trat am 1. August in Kraft.

Wie die Studentenvertretung ACEL am Dienstag mitteilt, sei die Vereinigung an das Hochschulministerium herangetreten, um nach Lösungen für Studierende zu suchen, die ihre akademische Laufbahn auch in diesem Jahr unter schwierigen Bedingungen starten mussten. „Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass wir damit erreicht haben, dass auch neue Student:innen von dieser finanziellen Unterstützung profitieren können“, so die ACEL.

Bereits im Regelfall stehen Studierenden zwei „Bonussemester“ zu, in denen sie die Cedies-Bourse im Falle eines verlängerten Studiums weiter beantragen können. Wer diese beiden Semester allerdings bereits aufgebraucht hat, kann nun coronabedingt ein drittes Bonussemester anfragen. Um die Bedingungen hierfür zu erfüllen, müssen die Studierenden im Jahr akademischen Jahr 2019/2020 oder 2020/2021 in einem Studiengang eingeschrieben gewesen sein. Wenn die Universität die Regelstudienzeit aufgrund der Pandemie verlängert hat, verfällt der Anspruch auf ein Bonussemester.

Wer derzeit im Bachelor eingeschrieben ist, halt also Anspruch auf insgesamt drei Bonussemester - dies gilt auch für Masterstudenten, die noch keine Bonussemester in Anspruch genommen haben. Wer im Bachelor schon zwei Bonussemester aufgebraucht hat, bekommt mit der neuen Regelung im Master ein zusätzliches Bonussemester gutgeschrieben.

