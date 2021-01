Anfang 2021 soll eine Studie die Transportwege von morgen in der Südregion definieren. Dabei sollen auch die Rollen zwischen TICE, RGTR und Schnelltram neu aufgeteilt werden.

Studie für Schnelltram und Superbus im Süden

Nicolas ANEN Anfang 2021 soll eine Studie die Transportwege von morgen in der Südregion definieren. Dabei sollen auch die Rollen zwischen TICE, RGTR und Schnelltram neu aufgeteilt werden.

Wer wird den Superbus in der Südregion betreiben? Wurde zuletzt viel über die Schnelltram berichtet, die ab 2028 Esch mit Cloche d'Or verbinden soll, so wird die Region auch ein anderes innovatives Transportmittel erhalten: den Bus à haut niveau de service (BHNS).

RGTR oder TICE?

Im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ hatte Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) im Oktober erklärt, dass es nicht danach aussehe, als ob das lokale Transportsyndikat TICE diesen Dienst betreiben werde, sondern eher der staatliche RGTR (Régime général des transports routiers). Die Rolle des TICE werde sich mit dem BHNS ändern, das Transportsyndikat aus dem Süden werde eher für die innerörtliche Feinverteilung zuständig sein und bräuchte sich nicht auf regionale Buslinien zu konzentrieren. Diese Rolle könne der RGTR übernehmen.

Studie soll Klarheit geben

Vom Abgeordneten Georges Engel (LSAP) in einer parlamentarischen Anfrage darauf angesprochen, nuanciert François Bausch seine Aussagen nun etwas. Im ersten Trimester dieses Jahres soll eine große Studie durchgeführt werden, bei der analysiert wird, wie das Transportangebot in der Zukunft im Süden aussehen soll, kündigt der Minister an. Dies mit dem Augenmerk auf den Bedürfnissen der Nutzer. Berücksichtigt werden dabei das bestehende Angebot sowie die angekündigten Transportmittel wie die Schnelltram und eben der BHNS.

Erst die Linie, dann der Betreiber

An dieser Studie beteiligt werden mehrere Partner sein, unter anderem die Straßenbauverwaltung, aber auch RGTR und TICE. Erst wenn die verschiedenen Buslinien und deren Funktionen definiert sind, werde sich zeigen, welcher Betreiber am geeignetsten für welche Linie ist, so der Minister. Das betreffe auch den BHNS. Demnach ist die Frage nach dem Betreiber noch offen.

Bausch erinnert daran, dass neben dem BHNS von Petingen nach Düdelingen auch ein grenzüberschreitender BHNS vorgesehen ist, der von Esch Richtung Audun-le-Tiche (F) verkehrt.

