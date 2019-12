Studentebaler: Mehr als nur feiern

Viele der im Ausland lebenden Studenten machen sich in diesen Tagen auf den Weg in Richtung Heimat. Dort treffen sie sich bei Bällen, auf denen einst schon ihre Eltern gemeinsam eine gute Zeit verbrachten.

Viele der im Ausland lebende Studenten machen sich in diesen Tagen auf den Weg in Richtung Heimat. Dort treffen sie sich dann bei Bällen, auf denen einst schon ihre Eltern gemeinsam eine gute Zeit verbrachten. Doch hinter den Partys steckt mehr als nur Tanz, Spaß und Feierei.

Wenn das Jahr zu Ende geht und in den Hörsälen der Universitäten das Licht ausgeht, werden für viele Studierende die Nächte lang. Denn: Gleich mehrere Luxemburger Studentenvereine organisieren in den Weihnachtsferien festliche Bälle und Partys. Alleine bis Silvester werden in diesem Jahr noch sechs Studentebaler stattfinden.

Studenten zusammenbringen

„Die Situation der Luxemburger Studenten ist einzigartig, denn viele studieren im Ausland, alle leben in unterschiedlichen Städten ...