Student fir een Dag: Mit ACEL neue Wahlheimat finden

In den Osterferien organisiert die ACEL Tagesreisen in ausgewählte Unistädte - unter anderem Wien, München oder Maastricht können dann besichtigt werden.

In den Osterferien organisiert die Association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL) Tagesreisen in ausgewählte Unistädte - unter anderem Wien, München oder Maastricht können dann besichtigt werden.

Unter dem Motto „Student fir 1 Dag“ veranstaltet die Association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL) auch in diesem Jahr wieder während der Osterferien Tagesreisen für Schüler. Ziel sind 20 beliebte Studienstädte in ganz Europa: In Wien, München oder Maastricht – um nur einige Beispiele zu nennen – haben Schüler die Möglichkeit, erste Uniluft zu schnuppern.



Auf dem Programm stehen Besichtigungen der Universitäten inklusive Campus und Bibliothek sowie der Stadt: „Die Teilnehmer können dann gleich vor Ort schauen, ob sie sich in der Stadt wohlfühlen“, erklärt Geraldine Rissé von der ACEL ...