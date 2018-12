Weil sich ein Stromkabel vom Mast löste, kam es zu einem Kurzschluss und folgenden Stromausfällen in mehreren Ortschaften.

Stromausfall in Derenbach

Weil sich ein Stromkabel vom Mast löste, kam es zu einem Kurzschluss und folgenden Stromausfällen in mehreren Ortschaften.

In der Nacht zum Sonntag gegen 2 Uhr morgens löste sich in Derenbach vermutlich durch den starken Wind ein Stromkabel von einem Strommast. Das Kabel fiel auf die Straße, und es kam zu Kurzschlüssen. In der Folge hatten die umliegenden Ortschaften Derenbach, Oberwampach, Niederwampach, Schimpach und Schleif keinen Strom. Die Reparaturarbeiten zogen sich über mehrere Stunden. Verletzt wurde niemand.