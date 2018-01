(lea) - „Wir suchen unseren Charlie“, „Elfie verloren“, „Hat jemand unseren Hund Faro gesehen?“ Solche und andere Mitteilungen werden zurzeit vielfach auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken geteilt. Der Hintergrund ist Silvester. Während viele Menschen das Ende des Jahres ausgelassen und mit möglichst lauten und bunten Feuerwerkskörpern feierten, bot der Abend vor allem für viele Tierhalter keinen Anlass zur Freude. Zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr ergreifen mehr Haustiere panikartig die Flucht als an Silvester. Dies bestätigt die Vereinigung Sichhenn.lu, für die Silvester so was wie die traurige Hochsaison ihrer Arbeit ist. Im Tierheim in Gasperich hingegen wurden dieses Jahr zwar keine Vorfälle bekannt, trotzdem raten die dortigen freiwilligen Helfer, gut auf die Vierbeiner aufzupassen – auch schon vor Mitternacht und dem großen Showdown.

Was tun, wenn es doch passiert?

Kommt es dennoch vor, dass das Haustier entwischt, und jemand es findet, kann sein Chip helfen, den Besitzer zu finden. Sinn des Chips ist es, Auskunft über die Herkunft des Tieres zu geben, um so seinen Besitzer zu ermitteln. Viele Tiere sind zwar gechipt, aber oft sind diese nicht ordnungsgemäß registriert. Das macht normalerweise der Tierarzt. Bei Zweifeln, ob der Chip nun angemeldet ist oder nicht, kann man das ganz schnell nachprüfen auf europet.net.com.

Außerdem gibt es einige Organisationen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Suche nach den Haustieren zu vereinfachen. So gibt es viele Facebook-Gruppen, in die man einen Blick werfen kann, – vielleicht hat bereits jemand aus den sozialen Netzwerken das Tier gefunden oder gesehen.

Auch die Organisation Sichhenn.lu kann helfen. Mit speziell ausgebildeten Hunden kann die Spur des Haustiers aufgenommen und so vielleicht gefunden werden.

Sichhenn.lu rät für den Fall der Fälle ein Einmachglas mit dem Geruch des Hundes vorzubereiten. Dazu nimmt man pro Hund zwei Einweghandschuhe und eine sterile Mulde. Die Handschuhe zieht man an und wischt dann mit der Mulde über das Fell des Hundes und durch dessen Mund. Die Mulde kommt dann zusammen mit einem Büschel Fell in das Glas. Dies verschließt man dann.

Wenn dann einmal eine Suchaktion nötig ist, kann der Spürhund der Organisation den Geruch durch das Einmachglas aufnehmen.

Erst einmal abwarten

Sichhenn.lu rät, ehe eine Suchaktion eingeleitet wird, erst einmal kurz abzuwarten. Zum einen an der Stelle, wo der Hund weggelaufen ist, dorthin wird er nämlich am wahrscheinlichsten zurückkehren. Oder auch zu Hause auf den Hund warten. Im besten Fall die Türen öffnen. Oft kommen die Tiere von selbst wieder zurück in das schützende Heim, wenn der erste Schreck erst einmal überwunden ist. Vorausgesetzt allerdings, der Hund findet den Weg nach Hause überhaupt noch.

Ist der Hund nach ein paar Stunden noch nicht zurück, sollten die Polizei und der örtliche Förster verständigt, in den umliegenden Tierheimen nachgefragt und erst dann eine Suchaktion gestartet werden. Dazu kann dann auch Sichhenn.lu kontaktiert werden, um die Suche mit Spürhunden zu unterstützen. Jedoch könnten einige Hunde beim Anblick des Spürhunds vielleicht erst recht die Flucht ergreifen. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.