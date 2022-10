Zwei Autofahrer lieferten sich eine Verfolgungsjagd und gingen danach aufeinander los. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Polizei sucht Zeugen

Streit um Vorfahrt: Autofahrer gehen in Graulinster aufeinander los

(jt) - Nach einem Zwischenfall im Straßenverkehr sucht die Luxemburger Polizei nach Zeugen. Am Samstagnachmittag soll ein Autofahrer in Consdorf einem anderen die Vorfahrt genommen haben, woraufhin sich beide eine Verfolgungsjagd bis ins zirka sieben Kilometer entfernte Graulinster lieferten. Dort hielten die beiden an und gingen laut Polizeiangaben aufeinander los.

Die Polizei geht davon aus, dass sich außer den zwei Streithähnen noch andere Beobachter und Zeugen in unmittelbarer Nähe des Geschehens aufhielten. Offenbar wurde der Vorfall sogar gefilmt.

Zur Aufklärung des genauen Tatbestandes bittet die Polizei Echternach mögliche Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Sämtliche Aussagen werden vertraulich behandelt. Hinweise nimmt die Polizei Echternach unter der Telefonnummer 24 47 21 00 0, der Notruf 113 oder jede sonstige Polizeidienststelle entgegen. Der Vorfall geschah am Samstag gegen 14 Uhr.

Erst vergangene Woche hatte es einen Fall von Road Rage in Luxemburg gegeben. Ein brutaler Verkehrsrowdy hatte einen anderen Autofahrer auf der Autobahn A13 im Süden des Landes ausgebremst und dessen Seitenscheibe eingeschlagen, bevor er ihn mit Schlägen attackierte.

