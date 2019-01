Freitag und Samstag mussten mehrere Fahrer ihren Führerschein abgeben, darunter ein alkoholisiertes streitendes Paar mit einem beschädigten Wagen, der nicht ordnungsgemäß angemeldet war.

Streit, Alkohol und Drogen

Michèle GANTENBEIN Freitag und Samstag mussten mehrere Fahrer ihren Führerschein abgeben, darunter ein alkoholisiertes streitendes Paar mit einem beschädigten Wagen, der nicht ordnungsgemäß angemeldet war.

Gegen 1 Uhr am Samstag wurde der Polizei ein streitendes Paar vor einem stark beschädigten Fahrzeug in der Route d'Arlon gemeldet. Die Polizei begab sich zum Ort des Geschehens. Die Überprüfung des beschädigten Wagens ergab, dass er nicht ordnungsgemäß angemeldet war.



Sowohl der Mann als auch die Frau gaben an, den Wagen gefahren zu haben. Beide waren alkoholisiert und mussten sich einem Atemlufttest unterziehen. Dieser verlief positiv, bei beiden Personen wurde der zulässige Höchstwert überschritten. Der Mann konnte überdies keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein anschließend durchgeführter Drogentest war bei beiden ebenfalls positiv. Die Frau hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich.

Beiden wurde die Fahrerlaubnis entzogen. Sie mussten sich im Krankenhaus einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Der Wagen wurde beschlagnahmt.



Gegen 2 Uhr verlor ein alkoholisierter Mann seinen Führerschein, nachdem er auf einem Parkplatz an der Place de Stalingrad in Esch/Alzette mit seinem Wagen gegen fünf dort abgestellte Fahrzeuge gestoßen war.



Einen weiteren Führerschein zog die Polizei in der Nacht zum Samstag in Niederfeulen ein. Ein Mann war mit seinem Wagen auf der Fahrt von Ettelbrück nach Niederfeulen in einen Straßengraben geraten. Der Wagen hatte sich gedreht, war gegen einen Holzzaun geprallt und kam dann zum Stehen. Fahrer und Beifahrer blieben dabei unverletzt. Allerdings verlief der anschließende Atemlufttest positiv und der zulässige Höchstwert wurde überschritten. Der Führerschein wurde eingezogen. gegen den Mann wurde ein vorläufiges Fahrverbot ausgestellt.