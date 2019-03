Stréimännchen in Remich verbrannt

In der sogenannten Moselperle Remich wurde am Mittwoch nach Einbruch der Dunkelheit das Stréimännchen angezündet.

In der Moselstadt Remich wird traditionsgemäß am Aschermittwoch eine Strohpuppe, die von verschiedenen Vereinsmitgliedern angefertigt wird, für die Sünden der Jecken während des Karnevals büßen. In einem gewöhnlichen Jahr nimmt die Strohpuppe die Züge eines Mannes an, in einem Schaltjahr ist es eine Stréifrächen.

Die Einwohner versammelten sich beim Café Fuesend und trugen danach die mit Männerkleidern kostümierte Puppe in einem „Trauermarsch“ durch die Straßen und engen Gassen der Ortschaft bis auf die Brücke ...