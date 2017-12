(ChB/tom) - Das französische Zugpersonal auf der Linie 90 zwischen Luxemburg und Thionville streikt am Freitag. Grund dafür ist ein tätlicher Angriff auf eine Zugbegleiterin am Donnerstagabend auf der französischen Seite der Grenze. Die SCNF-Mitarbeiter berufen sich auf ihr Rückzugsrecht. Im französischen Arbeitsrecht ist verankert, dass ein Arbeitnehmer die Arbeit niederlegen darf, wenn er sich selbst in Gefahr sieht.

Bonjour à tous, il est 5:15, ouverture du fil d'actualité sur le #TERMetzLux.



Suite à l'agression d'un agent SNCF, les agents ont fait valoir leur droit de retrait. Le trafic est fortement perturbé entre Metz et Luxembourg.



Nous sommes à votre disposition. — TER Grand Est (@TERGrandEst) December 8, 2017

Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Mit erheblichen Verzögerungen ist zu rechnen.

Der Angreifer zog ein Messer

Die Mitarbeiterin war von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden, berichtet "France Bleu Lorraine Nord":

"Ein Mann, der zuvor gebührenpflichtig verwarnt worden war, folgte der Zugbegleiterin durch mehrere Züge. Er wartete, bis sie alleine war und drängte sie dann in eine leere Fahrerkabine." Dann bedrohte er die Frau mit einem Messer. Die Frau konnte sich befreien, stand jedoch unter Schock.