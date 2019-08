Einzigartig ist die Atmosphäre, wenn die Künstler beim Straßenkunstfestival in der Hauptstadt ihr Publikum begeistern.

Streeta(rt)nimation: Fantasievolle Welt

Rita RUPPERT Einzigartig ist die Atmosphäre, wenn die Künstler beim Straßenkunstfestival in der Hauptstadt ihr Publikum begeistern.

Akrobatisch, poetisch, beeindruckend: Drei Worte, die eines der Highlights des hauptstädtischen Summer in the City beschreiben. Am Freitag und am Samstag sind insgesamt 100 Live-Shows beim Straßenkunstfestival Streeta(rt)nimation im Stadtzentrum und auf der Place de la Gare zu sehen, darunter Walkacts und Platzdarbietungen. Die Künstler aus Luxemburg und dem Ausland zeigen die ganze Palette der Open-Air-Straßenkunst und begeistern damit ein dankbares Publikum.

1995, als Luxemburg zum ersten Mal Kulturhauptstadt Europas war, fand die erste Auflage der Streeta(rt)nimation statt.

Hier eine Auswahl der Shows von Musikern, Stelzengängern, Akrobaten und poetischen Figuren, die am Freitag aus dem Stadtzentrum und dem Hauptbahnhof ein farben- und humorvolles Universum machten.

14 Rund 100 Shows werden von den luxemburgischen und internationalen Künstergruppen dargeboten. Acts, die erstaunen und begeistern. Fotos: Gerry Huberty, Guy Jallay

Die Künstler sind am Samstag von 12 bis 23 Uhr zu sehen, und zwar auf der Place d'Armes, dem Knuedler und in den umliegenden Straßen.



5 Nicht nur zuschauen, auch mitmachen ist beim Straßenkunstfestival erwünscht. Fotos: Gerry Huberty, Guy Jallay

Praktische Infos Die Organisatoren empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Details: bus.vdl.lu). Alle Buslinien (1-33) der Stadt Luxemburg, sowie auch einige RGTR-Linien sind am Samstag gebührenfrei (Details: busgratuits.vdl.lu). Weitere Informationen zum Programm sind online: www.luxembourg-city.com/de/street-artnimation/lineup/artists