Stichtag 1. Dezember

Streckenradar im Tunnel Markusberg ist "scharf"

Raser aufgepasst: Am Mittwoch werden Geschwindigkeitsübertretungen im Tunnel Markusberg teuer. Der zweite Streckenradar des Landes ist scharf gestellt. Die Anlage funktioniert zu Test- und Kalibrierungszwecken bereits seit einigen Wochen, ab Mittwoch werden Bußgeldbescheide zugestellt.

Die Installation dieser Anlage reiht sich in die Strategie des Transportministeriums zur Eindämmung der Tempoverstöße ein, die vor fünf Jahren mit der Inbetriebnahme des ersten Radargeräts in Schlammesté ihren Lauf genommen hat. Zu schnelles Fahren bleibt eine der Hauptursachen für schwere Unfälle. In Tunnels komme die räumliche Enge als zusätzliche Gefahr dazu, wie der Automobilclub (ACL) am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Ein ähnliches Überwachungssystem wurde bereits auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen in Betrieb genommen.

Das Prinzip ist einfach: Auf einer bestimmten Strecke erfassen Kameras die vorbeifahrenden Autos, aus der Zeit, die ein Wagen von A nach B braucht, wird eine Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet. Liegt diese über dem erlaubten Tempolimit, wird geblitzt. Damit soll sichergestellt werden, dass Autofahrer sich auf dem gesamten Abschnitt und nicht nur in der Nähe einer Anlage an das geltende Limit halten.

Erinnerung: Blitzer auf der „Stäreplaz“

Zugleich erinnert der ACL an die seit Sommer installierte Anlage an der hauptstädtischen Place de l'Etoile. Diese blitzt nicht nur bei übermäßiger Geschwindigkeit (über 50 km/h) sondern auch beim Überfahren einer roten Ampel. Gerade weil an der vielbefahrenen Kreuzung zahlreiche Trambahnen verkehren, habe man sich im Interesse der Sicherheit zu diesem Schritt entschlossen.

