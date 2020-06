Seit Montagmorgen funktioniert der erste Streckenradar auf Luxemburgs Straßen. Es soll nicht der einzige bleiben.

Streckenradar auf der N11 scharf gestellt

Seit Montagmorgen wird auf der dreispurigen Nationalstraße N11 zwischen Waldhof und Gonderingen geblitzt. Das erste sogenannte Streckenradar in Luxemburg ist damit in Betrieb. In beiden Fahrtrichtungen gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 km/h für Autos und 75 km/h für Lastwagen über 7,5 Tonnen, Busse und Fahrzeuge mit Anhänger.

Wer auf dem insgesamt 3,8 Kilometer langen Streckenabschnitt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit übertritt, den erwartet ein Bußgeld und bei schwerwiegenderen Übertretungen gar ein Strafverfahren vor Gericht. Die übliche Fahrzeit auf dem Abschnitt liegt übrigens bei drei Minuten.



Bislang gibt es bereits ein Radargerät im Ortseingang von Gonderingen, das dort punktuell die gefahrenen Geschwindigkeiten ermittelt. Hier wird die Höchstgeschwindigkeit zwar meist eingehalten, allerdings wurde dann auf dem folgenden Streckenabschnitt oft wieder stark beschleunigt.

Die Funktion des Streckenradars ist recht einfach: Ein erstes Gerät erfasst Fahrzeug und Kennzeichen bei der Einfahrt in den überwachten Bereich, ein zweites beim Verlassen. Aus der benötigten Fahrzeit wird die mittlere Geschwindigkeit errechnet. Die Geräte messen in beiden Fahrtrichtungen. Wer ein gutes Navigationsgerät besitzt, kann sich die aktuell gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit auf diesem Abschnitt übrigens permanent anzeigen lassen.

Liegt die gefahrene Geschwindigkeit über dem erlaubten Wert, löst das Blitzgerät aus. Automatisch wird dann ein Bußgeldbescheid mitsamt Beweisfoto erstellt. Die Daten der Fahrzeuge, bei denen kein Verstoß festgestellt wurde, werden sofort gelöscht.

Nach einem Jahr soll eine erste Bilanz gezogen werden und aufgrund der Erfahrungen entschieden werden, ob weitere Streckenradare installiert werden. Als mögliche Standorte nannte Mobilitätsminister François Bausch die N25 zwischen Kautenbach und Wiltz sowie den Autobahntunnel Markusberg auf der A13.

