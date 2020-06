121 Fahrer haben sich seit Montag zwischen Waldhof und Gonderingen nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Richtig tief in die Tasche greifen muss allerdings nur ein Verkehrsteilnehmer.

Streckenradar: 121 Fahrer seit Montag geblitzt

Sophie HERMES 121 Fahrer haben sich seit Montag zwischen Waldhof und Gonderingen nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Richtig tief in die Tasche greifen muss allerdings nur ein Verkehrsteilnehmer.

Der Streckenradar auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen hatte in seiner ersten Arbeitswoche recht viel zu tun. Von Montag, dem Tag an dem er scharf gestellt wurde, bis Freitagmittag wurden insgesamt 121 Verkehrsteilnehmer auf dem 3,8 km langen Streckenabschnitt erwischt, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten.

120 Fahrer werden einen Bußgeldbescheid über 49 Euro bekommen. Ein Fahrer hatte es unterdessen sehr eilig. Er muss deshalb 145 Euro zahlen. Zudem ist er zwei Punkte los.

Streckenradar auf der N11 scharf gestellt Seit Montagmorgen funktioniert der erste Streckenradar auf Luxemburgs Straßen. Es soll nicht der einzige bleiben.

Auf dem Abschnitt zwischen Waldhof und Gonderingen sind für Personenwagen maximal 90 km/h zugelassen. Für Lastwagen mit mehr als 3,5 Tonnen, Busse und Wagen mit Anhänger gelten unterdessen maximale 75 km/h. Die Radargeräte erkennen die Unterschiede zwischen den einzelnen Fahrzeugtypen.

Messungen bei Ein- und Ausfahrt

In beiden Fahrtrichtungen erfasst jeweils ein Gerät Fahrzeug und Kennzeichen bei der Einfahrt auf den überwachten Streckenabschnitt und ein Gerät bei der Ausfahrt. Hier wird die Durchschnittsgeschwindigkeit des Fahrzeugs gemessen. Liegt diese über der erlaubten Geschwindigkeit, wird der Blitzer ausgelöst und ein Bußgeldbescheid mit Beweisfoto erstellt.

Die Daten jener Fahrzeuge, die nicht gegen die Geschwindigkeitsbegrenzungen verstoßen haben, werden unterdessen gleich wieder gelöscht.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.