Strecke zwischen Grundhof und Vugelsmillen wieder offen

David THINNES Nach dem Lastwagenunfall auf dem CR 121 wurden die Sperren in der Schwarzen Ernz abgebaut. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Nach dem Unfall eines Lastwagens auf dem CR 121 zwischen Grundhof und Vugelsmillen ist die Strecke wieder für den Verkehr geöffnet. Am Dienstag war ein Lastwagen von der Straße abgekommen, einen Abhang hinuntergerutscht und zur Seite gekippt. Dabei war die Hälfte des Tankinhalts - 15.000 Liter Jauche - ausgelaufen, genauso wie auch mehrere hundert Liter Dieselöl.

Die Rettungsdienste hatten zwei Sperren aufgebaut, um zu verhindern, dass die Jauche und der Treibstoff in die Schwarze Ernz laufen. Nachdem eine Sperre bereits am Dienstagabend abgebaut worden war, folgte die zweite dann am Mittwochmorgen.

Lastwagen und Anhänger wurden am Dienstagabend geborgen. Foto: CGDIS

Aktuell ist noch ein sogenannter Belüfter für das Wasser am Bach installiert, der noch bis Donnerstagmorgen funktionieren soll. Dieser Belüfter gehört dem Wasserwirtschaftsamt und wird mit einem Generator des CGDIS angetrieben wird.

Am Dienstagabend waren auch der Lastwagen und der Anhänger geborgen worden. Der Fahrer des Lastwagens wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt.

