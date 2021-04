Der Verkehr rund um die Place de Paris ist in den kommenden beiden Monaten wegen Arbeiten beeinflusst.

Straßensperrungen rund um die Place de Paris

David THINNES Der Verkehr rund um die Place de Paris ist in den kommenden beiden Monaten wegen Arbeiten beeinflusst.

Am Sonntag beginnt eine zweimonatige Baustelle im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Tramlinie und der Neugestaltung der Place de Paris.

Neue Bäume für die Place de Paris Insgesamt 18 Platanen werden auf der Place de Paris verpflanzt.

Diese Straßenbauarbeiten bringen einige Sperrungen mit sich. Die Rue d'Anvers ist für jeden Verkehr zwischen der Rue André Duchscher und der Avenue de la Liberté gesperrt.

Dies ist die zweite Baustelle in diesem Bereich. Seit dem 11. Februar und bis zum 23. Juni sind wegen Arbeiten an den öffentlichen Versorgungsnetzen wie auch am Oberbau weitere Straßen gesperrt.

Die Arbeiten beginnen am Sonntag um 12 Uhr und sollen bis zum 18. Juni (17 Uhr) andauern.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.