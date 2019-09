In der Rue de Strasbourg gab es am Dienstag gegen 13 Uhr einen Feuerwehreinsatz.

Straßensperrung nach Feuerwehreinsatz

(mth) - In der Rue de Strasbourg gab es am Dienstag gegen 13 Uhr einen Feuerwehreinsatz. In einem Gebäude unweit der Kreuzung mit der Avenue de la Liberté hatte es eine starke Rauchentwicklung gegeben. Der Brandherd war schnell unter Kontrolle, die Straße musste während des Einsatzes bis etwa 14 Uhr gesperrt werden.

Verletzte gab es keine.