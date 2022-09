Straßensperrung im Dreiländereck

Kreisverkehr Sandweiler Umbau zu Turbo-Kreisel?

Der Kreisverkehr in Sandweiler stellt viele Autofahrer vor eine Herausforderung. Ein Umbau zu einem Turbo-Kreisel, so wie bereits am Serra-Kreisel durchgeführt und auch am "Iergäertchen"-Kreisel geplant - das wäre doch was.