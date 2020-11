Am Montagabend sorgen Niederschlag und eisige Temperaturen für Glätte

Straßenglätte: Streudienste unterwegs

Am Montagabend sorgen Niederschlag und eisige Temperaturen für Glätte

(SC) - Wer am Wochenende die Nase vor die Tür gestreckt hat, wird es gemerkt haben: Es ist kalt geworden. In der Nacht auf Montag fiel das Quecksilber deutlich unter den Gefrierpunkt und auch am Morgen wurden in Findel gegen 9.30 Uhr noch -4 Grad gemessen.

In dem Zusammenhang warnte der nationale Wetterdienst bereits am Morgen Meteolux vor Glatteisgefahr am Montagabend. Am frühen Nachmittag wurde die Warnstufe von gelb auf orange erhöht.

Ab 19 Uhr setzte im ganzen land leichter Nieselregen ein, woraufhin die Streudienste in den Einsatz geschickt wurden. Vorsicht bleibt dennoch angesagt. Der ACL rät, den Fahrstil an die Gefahr anzupassen und mit erhähtem Abstand zu fahren.

