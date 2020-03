In der Gemeinde Strassen finden bis zum 25. April keine weiteren Veranstaltungen in geschlossenen Räumen statt.

Strassen sagt alle Indoor-Events bis Ende April ab

(rc) - Der Schöffenrat der Gemeinde Strassen teilt am Donnerstag mit, dass alle Indoor-Events, also Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, bis zum 25. April abgesagt wurden - dies aufgrund der Corona-Epidemie.

Folgende Events sind betroffen:

Second-Hand Maart fir Kannerkleeder a Spillsaachen 13.03.2020

Showcooking vum Schäfferot esou wéi de Stand mat Poschen an Accessoire fir Dammen zu Gonschte vum Télévie 13.03.2020

Galaconcert vun der Fanfare Stroossen 22.03.2020

Mëttesdësch an all d’Aktivitéite vum Club Senior 24.03.2020

Café Opéra 25.03.2020 - Soirée dansante 27.03.2020

Initiation à la danse & stage de danse 28.03.2020

Gala Dinner Télévie 03.04.2020

Centre de Promesses Télévie Strassen 25.04.2020

Alle weiteren Infos sind zu finden unter www.strassen.lu