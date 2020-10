Strassen: Einbrecher gelingt die Flucht

Am Samstagabend wurde ein Einbrecher in Strassen auf frischer Tat ertappt. Dem Mann gelang jedoch die Flucht.

(SC) - Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilt, ereignete sich am Samstagabend gegen 19.50 Uhr ein Einbruch in Strassen, bei dem dem Täter die Flucht gelang. Der Einbrecher hatte sich über ein geöffnetes Fenster in einer Erdgeschosswohnung in der Rue des Romains Zugang verschafft und entwendete dort Schmuck. Als er ein Nebenzimmer betrat, stand ihm auf einmal die Bewohnerin der Wohnung gegenüber. Der Einbrecher, etwa 1,60 Meter groß und dunkel gekleidet, machte sich sofort aus dem Staub. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Mütze.

Die Polizei meldet außerdem, dass am Samstagabend gegen 19.30 Uhr eine Person ohne gültige Aufenthaltspapiere in Bartringen angetroffen wurde. Zeugen berichteten den Beamten von einer Gruppe, die sich vor einem leerstehenden Haus aufhielten. In der Nähe des Hauses begegneten die Beamten einer Person, die signalisiert war und nicht über gültige Aufenthaltspapiere für das Großherzogtum verfügte. Laut Polizei wurde daraufhin eine Fremdennotiz erstellt und nach einer Rücksprache mit dem Außenministerium wurde eine Unterbringung im Centre de rétention angeordnet.

